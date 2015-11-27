Настройка таргетинговой рекламы, контекстная реклама, продвижение в социальных сетях
SMM менеджер с многолетним опытом работы.
Профессионально занимаюсь настройкой таргетинговой рекламы в соц.сети вконтакте и одноклассники/мейл ру.
Перечень услуг: таргетинговая реклама, контекстная реклама Яндекс.Директ и Google Adwords, определение целевой аудитории, парсинг аудитории, сплит-тестирование объявлений, продвижение в социальных сетях вконтакте и Instagram
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Настройка таргетинговой рекламы122 просмотра