Настройка таргетинговой рекламы, контекстная реклама, продвижение в социальных сетях

SMM менеджер с многолетним опытом работы.

Профессионально занимаюсь настройкой таргетинговой рекламы в соц.сети вконтакте и одноклассники/мейл ру.

Перечень услуг: таргетинговая реклама, контекстная реклама Яндекс.Директ и Google Adwords, определение целевой аудитории, парсинг аудитории, сплит-тестирование объявлений, продвижение в социальных сетях вконтакте и Instagram