Профессиональный 3D Моделер и Аниматор

Привет, меня зовут Олег! Я самоучка в области 3D-моделирования, анимации и дизайна с опытом работы на фриланс-проектах. Моя цель - создавать качественные и оригинальные 3D-модели и анимации, которые вдохновляют и впечатляют.

Мои навыки:

●Продвинутое владение Blender для 3D-моделирования и анимации.

●Создание высококачественных 3D-моделей для различных целей: от игр до визуализации продуктов.

●Разработка анимаций, подчеркивающих уникальные характеристики объектов.

●Творческий подход к решению задач и адаптивность к требованиям заказчиков.

●Владение текстурированием и созданием материалов для улучшения визуального восприятия моделей.

Продвинутые навыки:

●Риггинг и скиннинг: Владение риггингом и скиннингом для создания анимаций.

●Живопись и анимация персонажей: Опыт создания и анимации персонажей.

●VFX (визуальные эффекты): Умение создавать визуальные эффекты, такие как частицы, дым и огонь.

●3D-печать: Опыт работы с 3D-печатью и подготовкой моделей для нее.

●Анимация камеры и композитинг: Создание динамичных анимаций камеры и композитинг.

●Моделирование окружающей среды: Способность создавать детализированные окружающие объекты и ландшафты.

С удовольствием создам уникальные 3D-модели и анимации, чтобы помочь вам реализовать ваши идеи. Свяжитесь со мной, и давайте сделаем ваш проект незабываемым!