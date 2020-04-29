Реклама в РСЯ

Меня зовут Олег Казимирович.Я начинающий специалист в Рекламной Сети Яндекса(РСЯ)

Я прошёл тренинг"Специалист по интернет-рекламе 5.0",изучил и освоил самые современные

технологии в области интернет рекламы и готов их применить для Вас абсолютно бесплатно.

То есть я предлагаю настроить Вам интернет-рекламу бесплатно,а взамен попрошу всего лишь

отзыв о моей работе.

Если Вас заинтересовало моё предложение пишите в ЛС.Буду рад сотрудничеству.

С уважением Жегодь Олег Казимирович.