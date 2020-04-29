Реклама в РСЯ
Меня зовут Олег Казимирович.Я начинающий специалист в Рекламной Сети Яндекса(РСЯ)
Я прошёл тренинг"Специалист по интернет-рекламе 5.0",изучил и освоил самые современные
технологии в области интернет рекламы и готов их применить для Вас абсолютно бесплатно.
То есть я предлагаю настроить Вам интернет-рекламу бесплатно,а взамен попрошу всего лишь
отзыв о моей работе.
Если Вас заинтересовало моё предложение пишите в ЛС.Буду рад сотрудничеству.
С уважением Жегодь Олег Казимирович.
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