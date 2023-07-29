Требуется специалист по улучшению видео и звука для видеозаписей в формате MPG. Ожидается профессиональный видеомонтаж с возможностью долгосрочного сотрудничества.
Видеомонтаж6 заявок
Закрыт
2 года назад
Ищу специалиста по улучшению видео и звука. Видеозаписи сделаны в MPG. Возможно долгосрочное сотрудничество.
Требуется специалист по улучшению видео и звука для видеозаписей в формате MPG. Ожидается профессиональный видеомонтаж с возможностью долгосрочного сотрудничества.
Требуется специалист по видеомонтажу для улучшения качества видео и звука видеозаписей в формате MPG. Рассматривается возможность долгосрочного сотрудничества.