Oleg_1963

Олег Oleg_1963

 
61 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Олег

Ищу специалиста по улучшению видео и звука. Видеозаписи сделаны в MPG. Возможно долгосрочное сотрудничество.

недостаточно оценок
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нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей