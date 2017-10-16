Oleg_777

Олег Рыжков Oleg_777

 
44 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Фрилансер работаю в иллюстраторе!

Рисую в векторе портреты ! Делаю другие проекты в векторе! Обращайтесь всегда на связи!!

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