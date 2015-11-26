Копирайтинг, рерайтинг, переводы, написание статей

Написание дипломных работ по истории (1 год), рерайт дипломных и курсовых работ различной специализации (0,6 года), компания "Dip24" http://dip24.ru

Более трёх лет занимался копирайтингом/рерайтингом, переводами с немецкого и французского языков статей и научных текстов (общая, гуманитарная, историческая тематика), написанием статей для Википедии (80 статей) и для туристического портала http://www.cult-turist.ru (более 140 статей).

Окончил Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (1996 г.), Аспирантуру Институте Российской истории РАН (1999 г.)

Кандидат исторических наук, 2000 г. (Диссертационный совет Д.002.33.01 при ИРИ РАН)