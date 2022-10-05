Oleg_Ef1imov

Frontend-разработчик HTML+CSS+JS

Уважаемые друзья, меня зовут Олег

Я в добавок к своей специальности имею опыт работы в: Photoshop, Illustrator, Figma

Коммуникабелен

Корректен

Конкретен

Не бросаю слов на ветер

Работу выполняю добросовестно и сверх ответственно

Без лукавства и преувеличения - как для себя

Я честен с Вами, надёжен и порядочен

ッ Поэтому со мной легко и безопасно

Обладаю большим опытом и бесценными знаниями

Мне нравится работать с адекватными людьми и быть им полезным.

Я занимаюсь делом, которое люблю. Есть, что предложить Вам и есть чем поделиться

Рад взаимовыгодному сотрудничеству

С уважением к Вам.