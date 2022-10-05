Oleg_Ef1imov

Frontend-разработчик HTML+CSS+JS
Уважаемые друзья, меня зовут Олег
Я в добавок к своей специальности имею опыт работы в: Photoshop, Illustrator, Figma
Коммуникабелен
Корректен
Конкретен
Не бросаю слов на ветер
Работу выполняю добросовестно и сверх ответственно
Без лукавства и преувеличения - как для себя
Я честен с Вами, надёжен и порядочен
ッ Поэтому со мной легко и безопасно
Обладаю большим опытом и бесценными знаниями
Мне нравится работать с адекватными людьми и быть им полезным.
Я занимаюсь делом, которое люблю. Есть, что предложить Вам и есть чем поделиться
Рад взаимовыгодному сотрудничеству
С уважением к Вам.
Я против войны в Украине!