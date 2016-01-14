Oleg_Fedotov

Качеством работы и коммуникацией доволен. Работа выполнена аккуартно, коммуникация была достаточно оперативной. Реакция на правки, просьбы и требования была адекватной :) Понравилось, что Маргарита прислушивается к идеям, пробует реализовать в макете варианты и далее совместным решением выбираем какой вариант оставить. По итогам макет в PSD был подготовлен для верстки, что значительно сократило время на дальнейшую верстку. Полученный результат, на мой взгляд, полностью соответствует запрашиваемой стоимости.