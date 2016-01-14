Oleg_Fedotov

Олег Федотов Oleg_Fedotov

 
40 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
IgorChernenko
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Выполнить верстку адаптивного лендинга (PSD макеты есть)
Четкое тз, быстрый ответ на сообщения, быстрая оплата Рекомендую к сотрудничеству
Все сделано отлично и в указанный срок. Код без ошибок проходит валидацию google. HTML, CSS, JS файлы написаны аккуратно, без мусора. Спасибо!
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marbag
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$139
10 баллов
7 лет назад
Разработать дизайн для лендинга B2B
С Олегом было очень комфортно работать, задача и последующие правки всегда четко формулировались, оплата происходила в срок, коммуникация была очень приятной. Всем рекомендую!
Качеством работы и коммуникацией доволен. Работа выполнена аккуартно, коммуникация была достаточно оперативной. Реакция на правки, просьбы и требования была адекватной :) Понравилось, что Маргарита прислушивается к идеям, пробует реализовать в макете варианты и далее совместным решением выбираем какой вариант оставить. По итогам макет в PSD был подготовлен для верстки, что значительно сократило время на дальнейшую верстку. Полученный результат, на мой взгляд, полностью соответствует запрашиваемой стоимости.
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nXs
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Сверстать и разработать на CMS сайт. Есть дизайн PSD, ТЗ и прототип.
Очень понравилось работать с Олегом, прозрачное тз, не было проблем со связью, оплата моментальная. Надеюсь поработать ещё. Спасибо за интересный проект!
Все сделано на отлично и в нужные сроки! Небольшие замечания, которые нашлись по итогам тестирования, были устранены оперативно. Общение по рабочим моментам также на отлично!
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