Oleg_Fedotov

Необходимо выполнить верстку адаптивного лендинга в соответствии с PSD файлами и ТЗ Ссылка на PSD макеты https://dl.dropboxusercontent.com/u/7381686/bkpif-psd.zip ТЗ во вложении
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Необходимо выполнить верстку адаптивного лендинга в соответствии с PSD файлами и ТЗ Ссылка на PSD макеты https://dl.dropboxusercontent.com/u/7381686/bkpif-psd.zip ТЗ во вложении
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