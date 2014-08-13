Oleg_Ponomaryov

Разработка ПО на C++ быстро, качественно и по выгодной цене!

С радостью предоставлю Вам свои услуги в области разработки прикладного ПО. Создам для Вас как небольшую консольную утилиту, так и крупное программное решение на языке С++ с использованием его стандартных возможностей, кроссплатформенного фреймворка Qt и библиотек Win32 API и Boost.

Гарантирую не только высокое качество работы, но и ответственность, пунктуальность, отзывчивость - всё, что сделает наше с Вами сотрудничество обоюдно приятным!