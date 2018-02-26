Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Здравствуйте. Меня зовут Саломахин Олег(vk.com/kirk81). Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас. Я работаю на результат. То есть я предлагаю настроить вам бесплатный аудит сайта, интернет рекламу, анализ рекламной компании, интернет рекламу. И прошу оплату и отзыв только после получения результата.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.