- простий, логічний та зрозумілий код
- чуйність, гнучкість, адаптивність та доступність веб-сторінки, семантичний код
- повна адаптивність блоків сайту до подальшої зміни контенту
- крос-браузерність (Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, IE11)
- можливість подальшої інтеграції до CMS-систем (Wordpress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, Open Cart,..)
- оптимізація зображень (зменшення розміру без втрати якості, використання формату WEBP, застосування за потреби «LAZY LOADING», SVG-іконок та зображень під RETINA-екрани)
- застосування методології BEM
- можливість верстки з застосув. Pixel perfect
- готова робота проходить W3C валідацію, green zone in PageSpeed
- працюю з Figma / PSD / XD
Навички:
- HTML5 / CSS3 / SCSS
- pure Java Script
- Bootstrap / CSS Grid / Flex-Box
- BEM - methodology
- Gulp, Git, Npm, Prepros, Swiper Slider
- SVG, Sprites, Webp
- СSS / JS Animation
- Figma, PSD, Adobe XD
Портфолио
- Багатосторінковий сайт - Послуги доставки водинет просмотров
- Landing Page Туристичні послугинет просмотров