Oleg_WEB-dev

Олег Oleg_WEB-dev

 
44 года
2 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Якісний дизайн та вертка сайтів (Figma/PDS, adaptive/responsive design. HTML, CSS/SCSS, JS, Flex-Box, Grid, BEM, GULP. Cross-browser compatibility)

-          простий, логічний та зрозумілий код

-          чуйність, гнучкість, адаптивність та доступність веб-сторінки, семантичний код

-          повна адаптивність блоків сайту до подальшої зміни контенту

-          крос-браузерність (Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, IE11)

-          можливість подальшої інтеграції до CMS-систем (Wordpress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, Open Cart,..)

-          оптимізація зображень (зменшення розміру без втрати якості, використання формату WEBP, застосування за потреби «LAZY LOADING», SVG-іконок та зображень під RETINA-екрани)

-          застосування методології BEM

-          можливість верстки з застосув. Pixel perfect

-          готова робота проходить W3C валідацію, green zone in PageSpeed

-          працюю з Figma / PSD / XD

 

Навички:

-         HTML5 / CSS3 / SCSS

-         pure Java Script

-         Bootstrap / CSS Grid / Flex-Box

-         BEM - methodology

-         Gulp, Git, Npm, Prepros, Swiper Slider

-         SVG, Sprites, Webp

-         СSS / JS Animation

-         Figma, PSD, Adobe XD

HTML-верстка
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#4095