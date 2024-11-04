Якісний дизайн та вертка сайтів (Figma/PDS, adaptive/responsive design. HTML, CSS/SCSS, JS, Flex-Box, Grid, BEM, GULP. Cross-browser compatibility)

- простий, логічний та зрозумілий код

- чуйність, гнучкість, адаптивність та доступність веб-сторінки, семантичний код

- повна адаптивність блоків сайту до подальшої зміни контенту

- крос-браузерність (Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, IE11)

- можливість подальшої інтеграції до CMS-систем (Wordpress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, Open Cart,..)

- оптимізація зображень (зменшення розміру без втрати якості, використання формату WEBP, застосування за потреби «LAZY LOADING», SVG-іконок та зображень під RETINA-екрани)

- застосування методології BEM

- можливість верстки з застосув. Pixel perfect

- готова робота проходить W3C валідацію, green zone in PageSpeed

- працюю з Figma / PSD / XD

Навички:

- HTML5 / CSS3 / SCSS

- pure Java Script

- Bootstrap / CSS Grid / Flex-Box

- BEM - methodology

- Gulp, Git, Npm, Prepros, Swiper Slider

- SVG, Sprites, Webp

- СSS / JS Animation

- Figma, PSD, Adobe XD