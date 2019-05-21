Спектр услуг:
Дизайн
- создание баннеров для соц. сетей и сайтов от 2 до 5$;
- разработка дизайна сайта( цена по договоренности);
- корректировка дизайна и функционала Вашего сайта
Разработка сайтов под ключ
- Создание сайтов любой сложности на платформах Wordpress и CMS SImpla
- Решение разностароних ошибок на вашем сайте)
Интернет магазин 120$( шаблонный дизайн)
Интернет магазин (индивидуальный дизайн) 350$
Landing page( одностраничник) 30$
Основные тематики по которым выполнял заказы:
- туризм;
- фитнес, спорткомплексы, спортивное питание;
- ночные клубы, рестораны, караоке;
- электроники, мобильные телефоны, бытовая техника.
Популярные проблемы с сайтами, которые я решал:
отказ работы платежных систем;
некорректное отображение блоков;
некорректный паркинг;
ошибки отправки форм;
проблемы после переноса сайта на другой хостинг.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!