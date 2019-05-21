Дизайн онлайн баннеров и сайтов

Спектр услуг:

Дизайн

- создание баннеров для соц. сетей и сайтов от 2 до 5$;

- разработка дизайна сайта( цена по договоренности);

- корректировка дизайна и функционала Вашего сайта

Разработка сайтов под ключ

- Создание сайтов любой сложности на платформах Wordpress и CMS SImpla

- Решение разностароних ошибок на вашем сайте)

Интернет магазин 120$( шаблонный дизайн)

Интернет магазин (индивидуальный дизайн) 350$

Landing page( одностраничник) 30$

Основные тематики по которым выполнял заказы:

- туризм;

- фитнес, спорткомплексы, спортивное питание;

- ночные клубы, рестораны, караоке;

- электроники, мобильные телефоны, бытовая техника.

Популярные проблемы с сайтами, которые я решал:

отказ работы платежных систем;

некорректное отображение блоков;

некорректный паркинг;

ошибки отправки форм;

проблемы после переноса сайта на другой хостинг.