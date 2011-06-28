Здравствуйте. Меня зовут Блохин Олег Константинович. Написанием
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контрольных и др. работ занимаюсь 9 год. Оплата через любую
электронную платежную систему (Яндекс Деньги,
ВЕбМани, РБК деньги). Если возникнут вопросы у преподователя доработка
в течение 2-х дней бесплатно. Можем сотрудничать. Цены на работы: Контрольная,
реферат- 10-12 долларов, курсовая работа 20-25 долларов, дипломная
работа 80-100 долларов. Сроки выполнния от 1 дня до 1 недели.
Электронный адрес: [email protected] Любые правовые и гуманитарные
дисциплины.
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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#2002