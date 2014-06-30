Olegowna1992

Виктория Панасовец Olegowna1992Olegowna1992
31 годБеларусь/Брест
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Образование: высшее, специальность - Иностранные языки (немецкий английский), учитель
Опыт работы в сфере копирайтинга\рерайтинга: 6 месяцев
Профессиональные качества: внимательность, ответственность, грамотность, пунктуальность, образованность
Любимые темы: образование, книги, политика, а также темы связанные с иностранным языком, темы на немецком, английском языке
Языки: руccкий, белорусский, украинский, немецкий (B1), английский (intermediate).
Программы: Advego Plagiatus, TEXTUS PRO, , Etxt Антиплагиат, Generating The Web 2.7, Shingles Expert, Rewriter Assistant, Usyn, Article Clone Eazy и другие
Личностные качества, помогающие в работе: усидчивость и внимание к деталям.
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