Пишу интересные, "цепляющие" тексты - на украинском, русском, английском языках

Выпускник Киевского университета им. Т. Шевченко.

Пишу статьи, публикации, посты, контент-планы, серии e-mail писем и писем в рассылку на самые разные темы, - на украинском, русском и английском языках.

Умею писать интересные, живые, "цепляющие" продающие тексты. Умею быстро находить и систематизировать информацию в различных сферах, с целью продвижения товаров и услуг.

Владею методами безбюджетного и малобюджетного продвижения экспертов и товарных групп в соцсетях и с помощью e-mail маркетинга.

Увлекаюсь психологией и маркетинговыми исследованиями.