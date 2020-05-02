OleksandBugaenko

Только качественно и в срок

Дата рождения: 31 января 2002 (18 лет)

Город: Хмельницкий

Подробнее: Свою профессиональную карьеру начал еще во время учебы в школе.

С 2017 года и по сегодняшний день занимаюсь веб-дизайном. Разрабатываю дизайны сайтов различной тематики (сайт визитка, интернет-магазин, портал, Landing Page и т.д.), а также занимаюсь Html-версткой страниц с подключением Javascript.

Верстка по стандартам W3C (валидный код), придерживаюсь кроссбраузерность IE 8 +, Opera 10+, Chrome, FireFox 3+.

Верстка без таблиц (все на div).

Есть знания в сфере администрирования и наполнения сайтов контентом.

Профессиональные навыки: знание принципов юзабилити сайтов, опыт визуализации и проектирования пользовательских интерфейсов, есть навыки разработки flash и gif анимации, опытный пользователь PC , обработка растровых изображений, Html & Css, Html5 & Css3, JavaScript, умение работать в сжатые сроки.

Знание программ: работа с графическими редакторами (Adobe: Photoshop, Illustrator, Acrobat и Corel Draw), html-редакторами (Notepad ++, Adobe Dreamweaver), есть опыт использования локального сервера (Denwer).

Образование: Среднее полная, имею сертификат об окончания курсов по веб дизайну.

Знание языков: украинский, русский, английский - средний, на уровне работы с технической документацией.

Личные качества: ответственность, коммуникабельность, инициативность, пунктуальность, аккуратность, скрупулезность, хорошее чувство юмора.