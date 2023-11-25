Oleksander_Reshe

Вітаю! Мене звати Олександр, і я є фрілансером з широким спектром навичок. Моє портфоліо включає в себе роботи з таких областей:
1. Анімація в OpenToonz:
Створення відмінних анімаційних сцен та персонажів в OpenToonz.
Вміння працювати з ключовими кадрами та плавною анімацією.
2. Дизайн у Photoshop та Illustrator:
Розробка креативних та стильних графічних елементів для веб-сайтів, соціальних мереж, та інших проєктів.
Ретушування та обробка фотографій в Photoshop.
Створення векторних ілюстрацій в Illustrator.
3. Розробка скриптів на Python:
Автоматизація рутинних завдань та оптимізація робочих процесів.
Створення скриптів для обробки даних та взаємодії з іншими програмами.
4. Дизайн інтерфейсів в Figma:
Розробка зручних та естетично виглядаючих дизайнів для веб-сайтів та мобільних додатків.
Робота з командами та прототипування для покращення користувацького досвіду.
Мої навички поєднують технічну експертизу з творчим підходом, що дозволяє мені ефективно вирішувати різноманітні завдання. Я завжди відкритий до нових викликів та готовий приймати ваші проєкти!