Oleksandor

Добро пожаловать, уважаемый заказчик
!! Сайты для целей мошенничества или обмана не разрабатываю! В случае настойчивых попыток обмануть исполнителя или потребителя работа будет прервана.
КАК Я РАБОТАЮ?
- Первый этап. Мы обсуждаем все Ваши пожелания для вашего будущего сайта. Определяем с Вами цель сайта и его целевую аудиторию. С удовольствием выслушаю все Ваши пожелания, чтобы в дальнейшем сократить Ваше и мое время на поправки. На данном этапе работаю без предоплаты.
- Второй этап. После обсуждения Ваших пожеланий, будут подобраны от 1-ого до 5-и шаблонов сайтов. Вы выбираете понравившийся Вам макет и мы оговариваем все необходимые изменения и поправки, то есть адаптируем макет сайта индивидуально под Вас. На данном этапе вы оплачиваете 30%.
- Третий этап. Выполнение технических работ. По завершению работ Вам будет доступен к просмотру весь функционал сайта. На данном этапе вы оплачиваете 20%.
- Четвертый этап. Наполнения сайта вашей информацией. На данном этапе может быть подключен копирайтер, услуги которого входят в стоимость работы. На данном этапе вы оплачиваете 20%.
- Пятый этап. Запуск сайта на моем хостинге. Вы полностью сможете ознакомиться с выполненной работой. На данном этапе Вы приобретаете себе доменное имя и хостинг. Сайт будет запущен после оплаты оставшейся суммы.
Самое важное в работе - это понимание своего клиента. С удовольствием выполню Ваш заказ.
С уважением,
Александр
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