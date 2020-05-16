Oleksandor

Добро пожаловать, уважаемый заказчик

﻿!! Сайты для целей мошенничества или обмана не разрабатываю! ﻿В случае настойчивых попыток обмануть исполнителя или потребителя работа будет прервана.

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КАК Я РАБОТАЮ?

Первый этап. Мы обсуждаем все Ваши пожелания для вашего будущего сайта. Определяем с Вами цель сайта и его целевую аудиторию. С удовольствием выслушаю все Ваши пожелания, чтобы в дальнейшем сократить Ваше и мое время на поправки. На данном этапе работаю без предоплаты .

. Второй этап. После обсуждения Ваших пожеланий, будут подобраны от 1-ого до 5-и шаблонов сайтов. Вы выбираете понравившийся Вам макет и мы оговариваем все необходимые изменения и поправки, то есть адаптируем макет сайта индивидуально под Вас. На д анном этапе вы оплачиваете 30%.

д Третий этап. Выполнение технических работ. По завершению работ Вам будет доступен к просмотру весь функционал сайта. На д анном этапе вы оплачиваете 20%.

д Четвертый этап. Наполнения сайта вашей информацией. На данном этапе может быть подключен копирайтер, услуги которого входят в стоимость работы. На д анном этапе вы оплачиваете 20%.

д Пятый этап. Запуск сайта на моем хостинге. Вы полностью сможете ознакомиться с выполненной работой. На данном этапе Вы приобретаете себе доменное имя и хостинг. Сайт будет запущен после оплаты оставшейся суммы.

Да, это бесплатно.

ПРИЯТНЫЙ БОНУС. Во избежании Вами дополнительных растрат, первую неделю Вы можете обратиться ко мне, в случае если будут выявлены ошибки или у Вас возникли вопросы.

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Самое важное в работе - это понимание своего клиента. С удовольствием выполню Ваш заказ.

С уважением,

Александр