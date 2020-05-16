Oleksandor

Бутенко Oleksandor

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Добро пожаловать, уважаемый заказчик

﻿!! Сайты для целей мошенничества или обмана не разрабатываю! ﻿В случае настойчивых попыток обмануть исполнителя или потребителя работа будет прервана.

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КАК Я РАБОТАЮ?

  • Первый этап. Мы обсуждаем все Ваши пожелания для вашего будущего сайта. Определяем с Вами цель сайта и его целевую аудиторию. С удовольствием выслушаю все Ваши пожелания, чтобы в дальнейшем сократить Ваше и мое время на поправки. На данном этапе работаю без предоплаты.
  • Второй этап. После обсуждения Ваших пожеланий, будут подобраны от 1-ого до 5-и шаблонов сайтов. Вы выбираете понравившийся Вам макет и мы оговариваем все необходимые изменения и поправки, то есть адаптируем макет сайта индивидуально под Вас.  На данном этапе вы оплачиваете 30%.
  • Третий этап.  Выполнение технических работ.  По завершению работ Вам будет доступен к просмотру весь функционал сайта. На данном этапе вы оплачиваете 20%.
  • Четвертый этап. Наполнения сайта вашей информацией. На данном этапе может быть подключен копирайтер, услуги которого входят в стоимость работы. На данном этапе вы оплачиваете 20%.
  • Пятый этап. Запуск сайта на моем хостинге. Вы полностью сможете ознакомиться с выполненной работой. На данном этапе Вы приобретаете себе доменное имя и хостинг. Сайт будет запущен после оплаты оставшейся суммы. 
ПРИЯТНЫЙ БОНУС. Во избежании Вами дополнительных растрат, первую неделю Вы можете обратиться ко мне, в случае если будут выявлены ошибки или у Вас возникли вопросы. Да, это бесплатно. 

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Самое важное в работе - это понимание своего клиента. С удовольствием выполню Ваш заказ. 

С уважением,

Александр 