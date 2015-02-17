Копирайтер, Журналист, Режиссер
У меня восьмилетний опыт работы на должности пресс-секретаря украинского певца Александра Пономарева, более полутора лет работала на телеканале «XSPORT», занимая должность PR-менеджера, сейчас возглавляю PR-департамент Информационного Агентства и учусь на режиссера телевидения.
Организовала ряд мероприятий: пресс-конференций, интервью, конференций, семинаров.
Лично разработала и реализовала интерактивные проекты в социальных сетях.
Активно обсуждаю спортивные и музыкальные события на Интернет-порталах. В свое время приняла участие в прямом эфире футбольной программы «LA RONDA» на каталонском телевидении.
Пишу, снимаю, монтирую пиарю на 4 языках: испанском, английском, русском, украинском.
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