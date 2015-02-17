Копирайтер, Журналист, Режиссер

У меня восьмилетний опыт работы на должности пресс-секретаря украинского певца Александра Пономарева, более полутора лет работала на телеканале «XSPORT», занимая должность PR-менеджера, сейчас возглавляю PR-департамент Информационного Агентства и учусь на режиссера телевидения.

Организовала ряд мероприятий: пресс-конференций, интервью, конференций, семинаров.

Лично разработала и реализовала интерактивные проекты в социальных сетях.

Активно обсуждаю спортивные и музыкальные события на Интернет-порталах. В свое время приняла участие в прямом эфире футбольной программы «LA RONDA» на каталонском телевидении.

Пишу, снимаю, монтирую пиарю на 4 языках: испанском, английском, русском, украинском.