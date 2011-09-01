ОБРАЗОВАНИЕ
Киевский Национальный Университет технологий и Дизайна
01.09.2011-31.01.2018
Факультет: Дизайн, Кафедра дизайна Интерьера и мебели
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ
• 3D max (Corona, V-ray)
• Adobe Photoshop
Портфолио
- Визуализация гостиной комнаты158 просмотров
- Визуализация гостиной комнаты114 просмотров
- Визуализация гостиной комнаты133 просмотра
- Логотип149 просмотров
- Бабочка150 просмотров
- Флаер112 просмотров
- Шрифт для татуировки195 просмотров
- Колаж117 просмотров
- Вставка предмета в картинку160 просмотров
- Вырезать115 просмотров
- Плакат104 просмотра