OleksandraPriadk

Олександра Прядкина OleksandraPriadk

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
год назад

ОБРАЗОВАНИЕ

Киевский Национальный Университет технологий и Дизайна

01.09.2011-31.01.2018

Факультет: Дизайн, Кафедра дизайна Интерьера и мебели

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ

•  3D max (Corona, V-ray)

•  Adobe Photoshop

Портфолио