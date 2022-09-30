Графика и фото, художественная ретушь и АРТ

Здравствуйте, меня зовут Елена.

Я из Украины.

Занимаюсь графическим дизайном:

ретушь фотографий и АРТ по фото.

Ваши снимки сделаю:

ярче и контрастнее,

откорректирую цвет,

увеличю резкость,

сделаю коллажи и художественную ретушь.

Использую такие программы:

Lightroom,

FaceApp,

Presets Lr,

Gradient,

Infiniti Painter

и др.

Готова выслушать и учесть ваши требования и выполнить работу в срок.

Я прекрасно понимаю, что нужно не только досконально владеть программами и но иметь

художественный вкус.