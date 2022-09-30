Графика и фото, художественная ретушь и АРТ
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Я из Украины.
Занимаюсь графическим дизайном:
ретушь фотографий и АРТ по фото.
Ваши снимки сделаю:
ярче и контрастнее,
откорректирую цвет,
увеличю резкость,
сделаю коллажи и художественную ретушь.
Использую такие программы:
Lightroom,
FaceApp,
Presets Lr,
Gradient,
Infiniti Painter
и др.
Готова выслушать и учесть ваши требования и выполнить работу в срок.
Я прекрасно понимаю, что нужно не только досконально владеть программами и но иметь
художественный вкус.