OlenaRaven

Начинающий - пока - но очень перспективный - уже - фрилансер.

Так получилось, что вмои далеко не юные годы я всего лишь новичок в копи- и рерайтинге. Но есть в

этом большая польза: во время получения двух моих высших образований я не

теряла времени, читала много узкопрофильной, специализированной, ну и, конечно

же, художественной литературы. А это, как Вы понимаете, не могло не отразиться

на моем интеллекте. Писать я любила всегда, а грамотно писать – это уж заслуга подсознания, которое всегда (ну

ладно-ладно, практически всегда!) выдает на-гора орфографически-правильные варианты

написания слов. Всегда казалось, что у меня эдакая грамматическая интуиция.

Так что там с моим образованием? Первое – биологическое – открывает мне путь к написанию

узкопрофильных медицинских, химический, и т.д. статей. А второе – айтишное – не

дает потеряться в технологической терминологии.

Ну а как женщина, и ктому же мать взрослого сына, я с удовольствием копаюсь в психологических аспектах

взаимоотношений, семьи, детей, начальников и подчиненных.

Ну, думаю, Вы уже поняли: интересы мои широки и глубоки!