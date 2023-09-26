Меня зовут Елена Жирко, я технический специалист в онлайн школе
Достижения
Владею 10+ сервисами для онлайн школ: Getcourse, Smartsender, Bizon365, Tilda
Создала собственную автоворонку в мессенджерах
10 лет опыта в сфере офлайн продаж премиальных брендов парфюмерии и косметики
Сделала лучший результат в продажах среди 7 магазинов своей категории
Выиграла 2 поездки за счет компании в акционной программе для продавцов
НАСТРОЙКА GETCOURSE
Базовая настройка аккаунта
Создание landing page
Создание форм подписки
Автоматизация процессов
Создание автоматической серии писем
Оформление уроков для учеников
Подключение платежных систем
Решение технических задач по Getcourse
ЧАТ БОТЫ
Создание и настройка чат бота
Создание landing page через сервис чат ботов
Создание формы подписки через мессенджеры
Разработка стратегии авторассылки
Внедрение серии автоматических сообщений
СОЗДАНИЕ LANDING PAGE (ЛЕНДИНГОВ) НА TILDA
Написание текста лендинга (на основе ваших данных)
Создание Landing Page (+ zero block)
Создание технических страниц (успешная оплата, успешная регистрация и т.д)
Интеграции Лендинга со сторонними сервисами: e-mail маркетинг, чат боты, Facebook pixel, Google метрика и другие)
МОНТАЖ ВИДЕО
Нарезка, склейка видео
Базовые монтаж
Поиск картинок и музыки для видео
Создание обложки для YouTube
СОЗДАНИЕ КРЕАТИВОВ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ
Создание картинок для постов
Создание картинок для сторис
Создание анимаций и видео из картинок
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮ
Getcourse
Bizon365
OBS Studio
Tilda
Smartsender
Photoshop
Adobe Premiere
OpenShort
Trello
WayForPay
WordPress
Портфолио
- Картинки для постов в инстаграм3 просмотра