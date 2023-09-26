OlenaZhyrko

Елена Жирко OlenaZhyrko

 
39 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
ГОТОВА ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЕ БЕСПЛАТНО ЗА ОТЗЫВ, ЧТОБЫ «ПРОКАЧАТЬ» НОВУЮ ДЛЯ СЕБЯ ПЛОЩАДКУ

Меня зовут Елена Жирко, я технический специалист в онлайн школе

Достижения

  • Владею 10+ сервисами для онлайн школ: Getcourse, Smartsender, Bizon365, Tilda

  • Создала собственную автоворонку в мессенджерах

  • 10 лет опыта в сфере офлайн продаж премиальных брендов парфюмерии и косметики

  • Сделала лучший результат в продажах среди 7 магазинов своей категории

  • Выиграла 2 поездки за счет компании в акционной программе для продавцов

НАСТРОЙКА GETCOURSE

  • Базовая настройка аккаунта

  • Создание landing page

  • Создание форм подписки

  • Автоматизация процессов

  • Создание автоматической серии писем

  • Оформление уроков для учеников

  • Подключение платежных систем

  • Решение технических задач по Getcourse

ЧАТ БОТЫ

  • Создание и настройка чат бота

  • Создание landing page через сервис чат ботов

  • Создание формы подписки через мессенджеры

  • Разработка стратегии авторассылки

  • Внедрение серии автоматических сообщений

СОЗДАНИЕ LANDING PAGE (ЛЕНДИНГОВ) НА TILDA

  • Написание текста лендинга (на основе ваших данных)

  • Создание Landing Page (+ zero block)

  • Создание технических страниц (успешная оплата, успешная регистрация и т.д)

  • Интеграции Лендинга со сторонними сервисами: e-mail маркетинг, чат боты, Facebook pixel, Google метрика и другие)

МОНТАЖ ВИДЕО

  • Нарезка, склейка видео

  • Базовые монтаж

  • Поиск картинок и музыки для видео

  • Создание обложки для YouTube

СОЗДАНИЕ КРЕАТИВОВ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ

  • Создание картинок для постов

  • Создание картинок для сторис

  • Создание анимаций и видео из картинок

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮ

  • Getcourse

  • Bizon365

  • OBS Studio

  • Tilda

  • Smartsender

  • Photoshop

  • Adobe Premiere

  • OpenShort

  • Trello

  • WayForPay

  • WordPress

 

Портфолио