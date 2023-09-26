ГОТОВА ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЕ БЕСПЛАТНО ЗА ОТЗЫВ, ЧТОБЫ «ПРОКАЧАТЬ» НОВУЮ ДЛЯ СЕБЯ ПЛОЩАДКУ

Меня зовут Елена Жирко, я технический специалист в онлайн школе

Достижения

Владею 10+ сервисами для онлайн школ: Getcourse, Smartsender, Bizon365, Tilda

Создала собственную автоворонку в мессенджерах

10 лет опыта в сфере офлайн продаж премиальных брендов парфюмерии и косметики

Сделала лучший результат в продажах среди 7 магазинов своей категории

Выиграла 2 поездки за счет компании в акционной программе для продавцов

НАСТРОЙКА GETCOURSE

Базовая настройка аккаунта

Создание landing page

Создание форм подписки

Автоматизация процессов

Создание автоматической серии писем

Оформление уроков для учеников

Подключение платежных систем

Решение технических задач по Getcourse

ЧАТ БОТЫ

Создание и настройка чат бота

Создание landing page через сервис чат ботов

Создание формы подписки через мессенджеры

Разработка стратегии авторассылки

Внедрение серии автоматических сообщений

СОЗДАНИЕ LANDING PAGE (ЛЕНДИНГОВ) НА TILDA

Написание текста лендинга (на основе ваших данных)

Создание Landing Page (+ zero block)

Создание технических страниц (успешная оплата, успешная регистрация и т.д)

Интеграции Лендинга со сторонними сервисами: e-mail маркетинг, чат боты, Facebook pixel, Google метрика и другие)

МОНТАЖ ВИДЕО

Нарезка, склейка видео

Базовые монтаж

Поиск картинок и музыки для видео

Создание обложки для YouTube

СОЗДАНИЕ КРЕАТИВОВ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ

Создание картинок для постов

Создание картинок для сторис

Создание анимаций и видео из картинок

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮ