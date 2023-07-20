Olena_Bogatova

Якісні переклади, рерайтинг, редагування та вичитка текстів

Вітаю вас на своєму акаунті!

Мене звати Олена.

Завжди рада домогти Вам!

У звязку з ситуацією, що зараз склалася в Україні, вирішила розпочати працювати онлайн.

Уважна, відповідальна, пунктуальна та творча особистість)

За фахом я філолог, перекладач та економіст.

Володію українською, російською та англійською мовами.

Маю досвід у редагуванні та вичитуванні текстів, його наборі, доводжу текст до досконалості.

Переклад текстів на різні тематики, технічний переклад (фінансова, юридична, банківська, наукова сфери)

Працюю на результат! Виконаю замовлення вчасно та якісно!

Буду рада співпрацювати!