Все этапы предпечатной подготовки книг, статей (редактирование, верстка, корректура, вычитка)

Более 15 лет возглавляю небольшое журнально-книжное издательство, которое начиналось с редакции научно-технического журнала.

http://www.tkea.com.ua/index.html

http://www.tkea.com.ua/tkea/magazin.html

Могу назвать себя специалистом широкого профиля:), поcкольку приходилось работать с различного рода материалами: от электронной тематики до медицинской, от научной литературы до художественной.

http://www.tkea.com.ua/izdat/inf_spec.html

http://www.tkea.com.ua/izdat/inf_xud.html

Работаю в этой сфере уже более 25 лет, выполняла все виды подготовки материалов к печати — это и набор текста (в том числе содержащего сложные формулы), и редактирование, и корректура, и вычитка, и верстка. Кроме этого могу также выполнять графики (по данным, представленным набором координат, а также на по выполненным на бумаге и т. д.), оптимизировать представление табличных данных.

Вряд ли мне удалось описать здесь все свои навыки и умения, поэтому приглашаю обращаться за уточнениями без колебаний.

Ключевые навыки: набор текстов и сложных формул; редактирование; корректура; вычитка; верстка.