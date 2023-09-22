Olena_ka

Олена Olena_ka

 
43 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
HTML-верстка

Якісна адаптивна верстка веб-сайтів.

Технології:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), js, SASS, Flexbox, BEM.

Переваги:

  • адаптивність,

  • надійність,

  • чистий якісний код.

Портфоліо:

https://olenakarda.github.io/MyPortfolio_ua/

Буду рада співпраці.