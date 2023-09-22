HTML-верстка
Якісна адаптивна верстка веб-сайтів.
Технології:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), js, SASS, Flexbox, BEM.
Переваги:
адаптивність,
надійність,
чистий якісний код.
Портфоліо:
https://olenakarda.github.io/MyPortfolio_ua/
Буду рада співпраці.
Портфолио
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- Адаптивна верстка портфоліо Miguel1 просмотр
- Адаптивна верстка сайту Summerнет просмотров
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