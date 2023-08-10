UI/UX Designer

Привіт! Мене звати Олена. Я дизайнер з більш як річним досвідом розробки інтерфейсів для веб-сайтів, веб-застосунків та мобільних додатків. Мій основний фокус - це створення ефективних та користувачем-орієнтованих дизайнів, які забезпечують найкращий досвід для користувачів.

Досвід та компетенції:

Більше року роботи в сфері дизайну інтерфейсів.

Розробка зручних та привабливих дизайнів для веб-сайтів різних категорій.

Створення інтуїтивних інтерфейсів для мобільних додатків на платформах iOS та Android.

Вміння працювати з різними інструментами дизайну, такими як Figma, AdobePhotoshop тощо.

Розуміння принципів UX/UI дизайну та можливість застосовувати їх на практиці.

Досвід роботи з клієнтами та розуміння їхніх потреб.

Мій підхід до роботи базується на поєднанні естетики та функціональності. При розробці проектів я завжди враховую цільову аудиторію та їхні очікування. Мої дизайни відзначаються чистотою, консистентністю та зручністю використання, що сприяє поліпшенню користувацького досвіду.