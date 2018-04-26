Olenka_Tess

Меня зовут Ольга Тесменицкая.Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса (контекстная реклама).

Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас бесплатно.

Я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Пишите! Мои контакты: https://www.facebook.com/olga.tesmenitskaya, тел.89832662558