OlesKravchenko

Олесь Кравченко OlesKravchenko

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Работаю для достижения цели и поэтому всегда придерживаюсь следующих принципов:

— ﻿Клиентоориентированность

— Выход за рамки

— Открытость

В работе Я всегда Вам посоветую с профессиональной точки зрении наилучший путь решений тех или иных проблем, а также что можно будет улучшить в будущем. 

Вся работа ведется через систему контроль версий: 

  • Git, Gitlub или Bitbucket
Вся работа тестируется на наличие различных типов багов и недочетов

Верстка:

  • HTML5/CSS3, LESS, Sass
  • BEM
  • Canvas, SVG
  • Responsive
  • Bootstrap, Foundation
  • Тест на скорость и на валидность
  • Кроссбраузерность (InternetExplorer 9+)
  • Внедрение Wow эффектов (если нужно сделать что-то такое у кого этого нету)
Front end development:

  • JavaScript, jQuery
  • React/Redux,
  • Backbone
  • Underscore, Ramda
Компилирующий обработчик шаблонов

  • Twig
  • Smarty
Использую следующие сборщики: 

  • Grunt, Gulp, Webpack
C такими CMS работаю:

  • Prestashop, Modx, Wordpress

Контактные данные: