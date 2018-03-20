OlesKravchenko

Работаю для достижения цели и поэтому всегда придерживаюсь следующих принципов:

— ﻿Клиентоориентированность

— Выход за рамки

— Открытость

В работе Я всегда Вам посоветую с профессиональной точки зрении наилучший путь решений тех или иных проблем, а также что можно будет улучшить в будущем.

Вся работа ведется через систему контроль версий:

Git, Gitlub или Bitbucket

Верстка:

HTML5/CSS3, LESS, Sass

BEM

Canvas, SVG

Responsive

Bootstrap, Foundation

Тест на скорость и на валидность

Кроссбраузерность (InternetExplorer 9+)

Внедрение Wow эффектов (если нужно сделать что-то такое у кого этого нету)

JavaScript, jQuery

React/Redux,

Backbone

Underscore, Ramda

Twig

Smarty

Grunt, Gulp, Webpack

Prestashop, Modx, Wordpress

Контактные данные: