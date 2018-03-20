Работаю для достижения цели и поэтому всегда придерживаюсь следующих принципов:
— Клиентоориентированность
— Выход за рамки
— Открытость
В работе Я всегда Вам посоветую с профессиональной точки зрении наилучший путь решений тех или иных проблем, а также что можно будет улучшить в будущем.
Вся работа ведется через систему контроль версий:
- Git, Gitlub или Bitbucket
Верстка:
- HTML5/CSS3, LESS, Sass
- BEM
- Canvas, SVG
- Responsive
- Bootstrap, Foundation
- Тест на скорость и на валидность
- Кроссбраузерность (InternetExplorer 9+)
- Внедрение Wow эффектов (если нужно сделать что-то такое у кого этого нету)
- JavaScript, jQuery
- React/Redux,
- Backbone
- Underscore, Ramda
- Twig
- Smarty
- Grunt, Gulp, Webpack
- Prestashop, Modx, Wordpress
Контактные данные:
- skype: oleskravchenko
- email: [email protected]