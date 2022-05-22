Oleshka16452410

Алексей Мариев Oleshka16452410Oleshka16452410
22 годаРоссия/Воронеж
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Алексей Мариев
Привет, меня зовут Алексей, я профессиональный фотограф. Фотосъемкой занимаюсь с 16 лет и по настоящему счастлив, что любимое занятие превратилось в любимую работу. Хорошо организованная съёмка и моя любовь к фотографии станут гарантом ярких эмоций, которые не исчезнут бесследно, а отразятся в каждой фотографии.
Спустя годы, открыв альбом с фотосессии или папку на компьютере, вы посмотрите на снимки с улыбкой. А может вы будете смотреть их ежедневно, в любом случае, я подарю вам нечто бесценное - память, которая останется с вами навсегда!
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