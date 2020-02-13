Olesia2190

Вкусные тексты для домашних кондитеров

Я сама бывший домашний кондитер, тематика мне близка, за счет этого делаю аппетитные описания, понятно расписываю рецепты, которыми вы делитесь со своей аудиторией (отлично заходят в блогах), толково подхожу к написанию познавательных статей.

Могу писать тексты для вашего аккаунта с нуля или копирайтить ваши. Причёсываю акки в инсте, разрабатываю бесконечные ленты для акков-магазинов.

Учусь быть smm-щиком, так что по вопросам таргета в инсту через фб-кабинет тоже обращайтесь - настрою аудиторию и запущу рекламу, тем более на носу праздники.