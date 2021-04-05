Таргетолог, который выведет показатели продаж бизнеса на новый уровень
Почему стоит выбрать меня исполнителем?
Потому что я гарантирую:
- Соответствие результатов рекламных кампаний заранее оговоренным показателям. Цель моей работы — не клики, просмотры и подписки, а прибыль вашего бизнеса (иначе говоря, ROI).
- Варианты и пути решения даже в, казалось бы, тупиковых ситуациях: вы никогда не услышите от меня фразу: "Я не знаю, как поступить" — всегда найду выход из любой ситуации.
- Постоянный коннект: если бы сон можно было исключить из своего повседневного расписания, здесь бы красовались цифры 24/7. Сотрудничая со мной, вы можете быть уверены, что все вопросы будут решаться максимально быстро.
- Моя компетенция не ограничивается настройкой таргетированной рекламы: я имею знания из сферы маркетинга, а потому с радостью подскажу, как правильно выстроить воронку продаж, обработать лиды и оформить "продающий" сайт, инстаграм или пост.