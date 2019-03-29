Подготовка документов , консультация

Предлагаю помощь в оформлении документов по следующим услугам:

- Регистрация ООО/ИП

- Внесение изменений в ООО/ИП (смена директора, выход учредителя, ввод учредителя, добавление кодов ОКВЭД, изменение юридического адреса,изменение системы налогообложения и т.п.)

-Регистрация вашего товарного знака

-Оформление и получение удостоверений о повышении квалификации

- Официальная ликвидация ООО

- Сертификация ISO

Опыт работы более трех лет.

Дистанционная работа по всей России.

Полное сопровождение и консультация (от момента начала работы до получения готовой документации)