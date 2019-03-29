Подготовка документов , консультация
Предлагаю помощь в оформлении документов по следующим услугам:
- Регистрация ООО/ИП
- Внесение изменений в ООО/ИП (смена директора, выход учредителя, ввод учредителя, добавление кодов ОКВЭД, изменение юридического адреса,изменение системы налогообложения и т.п.)
-Регистрация вашего товарного знака
-Оформление и получение удостоверений о повышении квалификации
- Официальная ликвидация ООО
- Сертификация ISO
Опыт работы более трех лет.
Дистанционная работа по всей России.
Полное сопровождение и консультация (от момента начала работы до получения готовой документации)
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Юридические услуги
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