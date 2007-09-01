Получить должность дизайнера-верстальщика. Возможна частичная занятость или разовый заказ (freelance).

Цель:

Выполнять поставление задачи в установление строки и учиться новому каждый день вместе с заказчиком.

Опыт работы:

Дизайнер-верстальщик

с 09.2012 по наст. время (3 года )

Феникс (Полиграфия )

Образование:

Высшее

с 09.2007 по 06.2012

Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна, Филологии и массовых коммуникаций, Полиграфических технологий в паковании, Специальность: изготовления и оформление упаковок

Дополнительное образование:

2006-2009 — КВППУ специальность дизайнер, верстальщик

Навыки работы с компьютером

Работа с компьютером: PC (Windows XP/Vista, пакет MS Office), Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe Рhotoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Adobe Acrobat, Adobe Distiller, работа в сети Internet и др.

Профессиональные и другие навыки:

Дизайн, верстка, печать — высокий, использую в настоящее время, 3 года опыта

Владение языками:

Русский, украинский, английский (со словарем)

Дополнительная информация:

Разработка дизайна журнала, книг, визиток, календарей, распознавания текста, вёрстка, цветокоррекция, допечатная подготовка, разработка рекламных макетов. Печать на машинах цифровой печати konica minolta bizhub pro 1051 и bizhub PRO C6501