Цель:
Выполнять поставление задачи в установление строки и учиться новому каждый день вместе с заказчиком.
Опыт работы:
Дизайнер-верстальщик
с 09.2012 по наст. время (3 года )
Феникс (Полиграфия )
Образование:
Высшее
с 09.2007 по 06.2012
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна, Филологии и массовых коммуникаций, Полиграфических технологий в паковании, Специальность: изготовления и оформление упаковок
Дополнительное образование:
2006-2009 — КВППУ специальность дизайнер, верстальщик
Навыки работы с компьютером
Работа с компьютером: PC (Windows XP/Vista, пакет MS Office), Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe Рhotoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Adobe Acrobat, Adobe Distiller, работа в сети Internet и др.
Профессиональные и другие навыки:
Дизайн, верстка, печать — высокий, использую в настоящее время, 3 года опыта
Владение языками:
Русский, украинский, английский (со словарем)
Дополнительная информация:
Разработка дизайна журнала, книг, визиток, календарей, распознавания текста, вёрстка, цветокоррекция, допечатная подготовка, разработка рекламных макетов. Печать на машинах цифровой печати konica minolta bizhub pro 1051 и bizhub PRO C6501
Портфолио
- "Запорожський князь Мамай"328 просмотров