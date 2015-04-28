Предлагаемые услуги

Набор, редактирование текстов в форматах .doc, .pdf.

Схемы, чертежи в программах CorelDRAW, КОМПАС (по образцу, т.е. перерисовка).

Составление электронных таблиц Excel.

Создание и редактирование графики в программе Adobe Photoshop.

Верстка материалов в программе Adobe PageMaker.

Инжиниринг:

6.1. Весь спектр инженерных расчетов по организации аварийно-спасательных работ на угольных предприятиях (в соответствии с ДНАОП 1.1.30-4.01-97), а именно:

- определение времени прибытия горноспасательных отделений к месту возникновения аварии;

- расчет выполнения задания по разведке аварийного участка, поиску пострадавшего,

оказания ему помощи и эвакуации на свежую струю воздуха;

- расчет выполнения задания по прокладке рукавной линии;

- расчет выполнения задания по локализации очага пожара;

- определение параметров развития пожара;

- определение средств водяного пожаротушения;

- определение параметров тушения пожара сплошными водяными струями;

- определение параметров ударных волн;

- анализ возможности, целесообразности и эффективности применения мощной пожаротушащей

техники;

- определение параметров возведения изоляционных сооружений;

- разработка паспортов изоляционных сооружений;

- расчет параметров инертизации пожарного участка;

- анализ возможности затопления аварийного участка;

- рекомендации по применению аварийных вентиляционных режимов при ликвидации аварии;

- разработка оперативных планов ликвидации аварии.

6.2. Разработка и выполнение расчетной части Проекта противопожарной защиты (ППЗ) шахты в соответствии с КД 12.07.403-96 и НАПБ Б.01.009-2004.

6.3. Разработка Плана ликвидации аварии (ПЛА) шахты или отдельных его позиций в соответствии с НПАОП 10.0-5.01-04.

7. Дипломы, курсовые, контрольные, рефераты:

7.1. Математическая статистика:

- сравнение массива данных на основании одномерных выборок;

- анализ одномерной выборки при помощи табличного процессора Excel;

- прогнозирование на основании регрессионных моделей.

7.2. Расчет пневматической установки по заданной производительности шахты и схеме воздуховодной сети.

7.3. Выбор типа и типоразмера механизированного комплекса для выемки угля.

7.4. Расчет одноконцевой наклонной грузовой подъемной установки.

7.5. Расчет двухскиповой многоканатной подъемной установки.

8. Разработка по готовым методикам шаблонов MathCad по различной тематике.

9. Перевод графика в математическую формулу путем исследования регрессий и анализа коэффициентов детерминации.

10. Перевод графиков и номограмм с тремя аргументами в математическую зависимость методом сплайн-интерполяции в среде MathCad.

11. CMS Joomla. Редактирование шаблонов и наполнение их контентом.

P.S.

Возможности не ограничены указанными выше направлениями.

Готов учиться (люблю я это дело), да и опыт нужен.

И главное – живу на Донбассе, надо кормить семью.

Образование

Донбасский технический университет.

Специальность: горное оборудование.

Квалификация: горный инженер электромеханик.

Опыт работы

17 лет в горноспасательной службе Украины, из них 9 лет на командных должностях.

Принимал личное участие в ликвидации крупных аварий на шахтах Донбасса, как непосредственно в шахте, так и по инженерному обеспечению работы командного пункта.

Оплата

WebMoney, Яндекс.Деньги, карта Visa.