Olesya2607

Web-дизайнер Графический дизайнер Верстальщик Tilda

Web-дизайнер / Графический дизайнер

Владею навыками работы в Figma, верстаю и разрабатываю сайты на Tilda. Умею работать в Zero блоках.

Каждый проект для меня это - всегда уникальный дизайн, продуманная структура, где каждый блок выполняет определённую функцию.

Могу сделать логотип, презентацию, чек-лист, гайд. Сверстать лендинг, интернет-магазин, многостраничник.

Грамотная речь, чувство вкуса и любовь к творчеству и рисованию.Не беру более 2-х проектов одновременно, тк максимально ответственно отношусь к дедлайнам.

Работаю по любому часовому поясу.

Учитываю пожелания клиента, не боюсь правок и работаю «до победного» даже в выходные.

Буду рада сотрудничеству! 🤝