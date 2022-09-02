Olesya2607

Web-дизайнер Графический дизайнер Верстальщик Tilda
Web-дизайнер / Графический дизайнер
Владею навыками работы в Figma, верстаю и разрабатываю сайты на Tilda. Умею работать в Zero блоках.
Каждый проект для меня это - всегда уникальный дизайн, продуманная структура, где каждый блок выполняет определённую функцию.
Могу сделать логотип, презентацию, чек-лист, гайд. Сверстать лендинг, интернет-магазин, многостраничник.
Грамотная речь, чувство вкуса и любовь к творчеству и рисованию.Не беру более 2-х проектов одновременно, тк максимально ответственно отношусь к дедлайнам.
Работаю по любому часовому поясу.
Учитываю пожелания клиента, не боюсь правок и работаю «до победного» даже в выходные.
Буду рада сотрудничеству! 🤝
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