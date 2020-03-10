OlesyaART

Олеся Черноухова OlesyaART

 
24 годаРоссия/Калининград
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайнер, художник

Здравствуйте! Рада приветствовать Вас на своей страничке!

Если Вам нужен минималистичный, изящный, стильный, современный, запоминающийся лого, вы по адресу и я с радостью разработаю его дизайн.

Ниже можно ознакомиться с видами работ которыми я занимаюсь:

Разработка фирменного стиля и рекламный материалов, разработка дизайна сайта и лендинга, вёрстка и подготовка макетов для печати.  Отрисовка вручную любых изображений (масло, акварель, графика). Художественная роспись стен и подготовка индивидуального макета. 

Дизайн сайта
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