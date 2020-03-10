Олеся Черноухова OlesyaARTOlesyaART
24 годаРоссия/Калининград
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайнер, художник
Здравствуйте! Рада приветствовать Вас на своей страничке!
Если Вам нужен минималистичный, изящный, стильный, современный, запоминающийся лого, вы по адресу и я с радостью разработаю его дизайн.
Ниже можно ознакомиться с видами работ которыми я занимаюсь:
Разработка фирменного стиля и рекламный материалов, разработка дизайна сайта и лендинга, вёрстка и подготовка макетов для печати. Отрисовка вручную любых изображений (масло, акварель, графика). Художественная роспись стен и подготовка индивидуального макета.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Портфолио фрилансера Olesya71 просмотр