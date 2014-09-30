OlesyaVafina

Копирайтер, рерайтер. Интересны различные проекты! Любой каприз :)

Уважаемый заказчик!

Буду рада применить все свои профессиональные навыки в развитии Вашего проекта!

*Схема работы со мной очень проста:

1. постановка задания;

2. обсуждение конечной цели;

3. предоплата (qiwi кошелек/Карта Х-М Банка/банковский перевод).

*Условия сотрудничества:

- установка сроков реализации и их соблюдение;

- постоянная связь по удобному для вас каналу;

- соблюдение ТЗ;

- неповторимость и творческий подход к выполнению;

- проверка текстов на уникальность;

- возможность оптимизировать текст под ключевые слова;

- гибкость и лояльность при выполнении (учту Ваши особые предпочтения).

*Помогу в услугах:*

1. Копирайтинг для сайтов;

2. Копирайтинг для рассылок/печатных изданий;

3. Рерайтинг.

Тарифы на мою "скорую помощь" некусачие и обсуждаются.

Хорошего настроения!