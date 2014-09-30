OlesyaVafina

Уважаемый заказчик!
Буду рада применить все свои профессиональные навыки в развитии Вашего проекта!
*Схема работы со мной очень проста:
1. постановка задания;
2. обсуждение конечной цели;
3. предоплата (qiwi кошелек/Карта Х-М Банка/банковский перевод).
*Условия сотрудничества:
- установка сроков реализации и их соблюдение;
- постоянная связь по удобному для вас каналу;
- соблюдение ТЗ;
- неповторимость и творческий подход к выполнению;
- проверка текстов на уникальность;
- возможность оптимизировать текст под ключевые слова;
- гибкость и лояльность при выполнении (учту Ваши особые предпочтения).
*Помогу в услугах:*
1. Копирайтинг для сайтов;
2. Копирайтинг для рассылок/печатных изданий;
3. Рерайтинг.
Тарифы на мою "скорую помощь" некусачие и обсуждаются.
Хорошего настроения!