Привет! Если вам нужен хороший визуализатор по приемлемым ценам, свяжитесь со мной.

Выполняю визуализации интерьеров любой сложности. Более 4-х лет успешно занимаюсь визуализациями в программах 3ds max+corona render, revit+enscape. Для любителей классики помогу оформить интерьер в классическом стиле, для молодежи делаю хипстерские интерьеры, для любителей интерьеров с "изюминкой" предлагаю всевозможные креативные решения. Помогу студентам с курсовыми и дипломными работами. Пусть сотрудничество станет творчеством)