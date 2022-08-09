Olesya_ChatBot

Профессиональный разработчик чат-ботов.

Как я работаю?

Я не просто знакомлюсь с продуктом по предоставленному заказчиком брифу, а стараюсь «погрузиться» в него, чтоб понять его ценность, понять какие потребности человека он может удовлетворить, какую «боль» закрыть. Только тогда можно будет найти правильный подход к покупателю и сделать его своим «фанатом», готовым покупать любые твои продукты.

И это понимание — на мой взгляд, главное в разработке чат-ботов.

Дальше — дело техники, алгоритмов и аналитики.

Какими навыками я обладаю в разработке чат-ботов?

Вот список нескольких функций, которые я могу реализовать в чат-боте.

- Создание чат-бота для онлайн школы

- Создание квиз чат-бота

- Создание HR чат-бота

- Создание чат-бота с платной подпиской

- Создание чат-бота доска объявлений

- Создание чат-бота прогноз погоды

- Создание чат-бота для перевода с лобового языка

- Создание магазина в чат-боте

- Создание мини-лендингов и многостраничных мини-лендингов.

Даже если вы не нашли в этом списке нужную вам функцию — пишите мне и мы подробно обсудим ваш проект.