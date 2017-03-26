Olesyaaa

Олеся Olesyaaa

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Увлечения: здоровый образ жизни, активный отдых, чтение художественной и научной литературы, увлекаюсь психологией и психиатрией, вообщем разносторонний человек ;))))

Владение компьютером: на уровне уверенного пользователя

Личные качества: внимательность, ответственность, коммуникабельность, исполнительность, стрессоустойчивость, порядочность, ориентация на результат, быстрая обучаемость.

Образование юридическое, педагогическое (специальное). Имею опыт работы дизайнером.

Тексты пишу для людей, просто и понятно. Не откликаюсь на заказы, если не уверена в своих силах.Если берусь за незнакомую тему, стараюсь максимально вникнуть в нее, изучая дополнительные источники.

С удовольствием выполню заказы на следующие темы:

  • Красота и здоровье
  • Хобби и развлечения
  • Книги, литература
  • Путешествия
  • Юриспруденция
  • Отношения, личная жизнь
  • Праздники и подарки
  • Кулинария
  • Педагогика
  • Нетрадиционная медицина
  • Психология, психотерапия, психиатрия
    Надеюсь, нас с Вами ждет успешное сотрудничество!