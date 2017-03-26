Увлечения: здоровый образ жизни, активный отдых, чтение художественной и научной литературы, увлекаюсь психологией и психиатрией, вообщем разносторонний человек ;))))
Владение компьютером: на уровне уверенного пользователя
Личные качества: внимательность, ответственность, коммуникабельность, исполнительность, стрессоустойчивость, порядочность, ориентация на результат, быстрая обучаемость.
Образование юридическое, педагогическое (специальное). Имею опыт работы дизайнером.
Тексты пишу для людей, просто и понятно. Не откликаюсь на заказы, если не уверена в своих силах.Если берусь за незнакомую тему, стараюсь максимально вникнуть в нее, изучая дополнительные источники.
С удовольствием выполню заказы на следующие темы:
- Красота и здоровье
- Хобби и развлечения
- Книги, литература
- Путешествия
- Юриспруденция
- Отношения, личная жизнь
- Праздники и подарки
- Кулинария
- Педагогика
- Нетрадиционная медицина
- Психология, психотерапия, психиатрия
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