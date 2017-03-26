Увлечения: здоровый образ жизни, активный отдых, чтение художественной и научной литературы, увлекаюсь психологией и психиатрией, вообщем разносторонний человек ;))))

Владение компьютером: на уровне уверенного пользователя

Личные качества: внимательность, ответственность, коммуникабельность, исполнительность, стрессоустойчивость, порядочность, ориентация на результат, быстрая обучаемость.

Образование юридическое, педагогическое (специальное). Имею опыт работы дизайнером.

Тексты пишу для людей, просто и понятно. Не откликаюсь на заказы, если не уверена в своих силах.Если берусь за незнакомую тему, стараюсь максимально вникнуть в нее, изучая дополнительные источники.

С удовольствием выполню заказы на следующие темы:

Красота и здоровье

Хобби и развлечения

Книги, литература

Путешествия

Юриспруденция

Отношения, личная жизнь

Праздники и подарки

Кулинария

Педагогика

Нетрадиционная медицина

Психология, психотерапия, психиатрия

Надеюсь, нас с Вами ждет успешное сотрудничество!