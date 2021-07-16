Расшифровка видео и аудио, перевод, составление статей, наполнение интернет-магазинов
Опыт в сфере фриланса - 5 лет.
Расшифровываю видео и аудио - быстро и грамотно, с учетом всех пожеланий заказчика.
Составляю статьи на разные тематики.
Наполняю интернет-магазины группами товаров и прайсами.
Осуществляю перевод теста с русского языка на украинский и наоборот.
Портфолио
- Перевод и адаптация статей. Финансы, экономика.37 просмотров
- Художественный перевод с английского38 просмотров
- Статьи для магазина косметологических средств45 просмотров
- Копирайтинг для ленты новостей, автотематика.25 просмотров