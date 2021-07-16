Расшифровка видео и аудио, перевод, составление статей, наполнение интернет-магазинов

Опыт в сфере фриланса - 5 лет.

Расшифровываю видео и аудио - быстро и грамотно, с учетом всех пожеланий заказчика.

Составляю статьи на разные тематики.

Наполняю интернет-магазины группами товаров и прайсами.

Осуществляю перевод теста с русского языка на украинский и наоборот.