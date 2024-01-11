Привіт. Трохи про мою діяльність.

Добрий день!

Займаюся текстами: будь-якими, коректувальні, SEO, рекламні, неймінг, слогани, інтерв'ю. Екологічно наповнюю сайти та соціальні мережі. Останнім часом працюю зі Штучним Інтелектом. У поєднанні з моєю фантазією та вмінням виражати думки та здібностями ШІ маємо неймовірний результат.

У роботі ціную чесність та цікаві завдання. Я не заможна людина, але цікавість роботи пріоритетніша за її ціну. Яку б копійку я не отримував, частина завжди йде на потреби ЗСУ. Не працюю з представниками РФ.