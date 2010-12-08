Olga-Funtik

Ольга Демерлий Olga-Funtik

 
42 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Я ЛЮБЛЮ РИСОВАТЬ!

РЕЗЮМЕ

Демерлий Ольги Леонидовны.

Моб. Тел.: 80509245543

[email protected]

Образование:

ОО Школа №111- 1997 г.

Д. Художественная школа (5 лет)

Донецкое художественное училище (дневное обучение 5 лет)

1997г.- 2002г.

Специальность живописец - педагог

Киевский институт рекламы (заочное обучение) 2000г. - 2006г.

Специальность дизайнер - график

Опыт работы:

Рекламное агентство «BRUIS» 2002 -2003г.

Издательство «Экспресс Удачи» 2003- 2005г.

Рекламное агентство «Черное и Белое» 2005-2009г.

Рекламное агентство «P.I.N.K.» 2009-2010г.

Навыки:

Люблю рисовать (карандаш, акварель, гуашь, масло, пастель)

Работаю в программе: Adobe Photoshop , Adobe Illustrator, PowerPoint

Пожелания:

творческая интересная работа,

возможность самореализации.

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