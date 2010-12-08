Я ЛЮБЛЮ РИСОВАТЬ!
РЕЗЮМЕ
Демерлий Ольги Леонидовны.
Моб. Тел.: 80509245543
Образование:
ОО Школа №111- 1997 г.
Д. Художественная школа (5 лет)
Донецкое художественное училище (дневное обучение 5 лет)
1997г.- 2002г.
Специальность живописец - педагог
Киевский институт рекламы (заочное обучение) 2000г. - 2006г.
Специальность дизайнер - график
Опыт работы:
Рекламное агентство «BRUIS» 2002 -2003г.
Издательство «Экспресс Удачи» 2003- 2005г.
Рекламное агентство «Черное и Белое» 2005-2009г.
Рекламное агентство «P.I.N.K.» 2009-2010г.
Навыки:
Люблю рисовать (карандаш, акварель, гуашь, масло, пастель)
Работаю в программе: Adobe Photoshop , Adobe Illustrator, PowerPoint
Пожелания:
творческая интересная работа,
возможность самореализации.
Портфолио
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