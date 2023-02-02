Менеджер Waldberries, Ozon

Помогу продвинуть товар и увеличить продажи

- Регистрация бренда на WB и Ozon

- Выполнять SEO и техническую оптимизацию контента

- Оформлять и редактировать карточки товара

- Анализировать конкурентную ситуацию на рынке

- Работа с отзывами и вопросами покупателей

- Анализировать продажи товаров

- Формировать поставки

- Согласовывать и организовывать промо акции

- Использовать внутренние инструменты продвижения на площадке

- Вести отчётность

- Запускать новые товары

- Продвигать карточки товаров для вывода в ТОП по поисковым запросам