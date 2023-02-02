Менеджер Waldberries, Ozon
Помогу продвинуть товар и увеличить продажи
- Регистрация бренда на WB и Ozon
- Выполнять SEO и техническую оптимизацию контента
- Оформлять и редактировать карточки товара
- Анализировать конкурентную ситуацию на рынке
- Работа с отзывами и вопросами покупателей
- Анализировать продажи товаров
- Формировать поставки
- Согласовывать и организовывать промо акции
- Использовать внутренние инструменты продвижения на площадке
- Вести отчётность
- Запускать новые товары
- Продвигать карточки товаров для вывода в ТОП по поисковым запросам
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