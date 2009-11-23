Olga-copywriter

ПОРТФОЛИО
Полное имя: Леухина Ольга Евгеньевна
Место проживания: Москва
Семейное положение: замужем
Образование: высшее, бакалавр психологии
Знание иностранных языков: английский язык.
Виды выполняемых услуг:
- копирайтинг, рерайтинг, SEO-копирайтинг;
- написание рекламных статей, коммерческих предложений, пресс-релизов, эксклюзивных поздравлений;
- наполнение сайтов уникальным контентом;
- редактирование, литературная обработка текстов, перевод с английского языка и адаптация;
- создание рекламных слоганов, девизов, ярких заголовков;
- нейминг;
- разработка тренинговых программ и семинаров.
Мои преимущества:
- опыт написания интересного, убедительного контента и ярких, запоминающихся заголовков;
- владение различными техниками и стилями написания статей;
- использование знаний психологии целевой аудитории и методов эффективного воздействия на сознание и подсознание человека;
- оперативность и качество выполняемых работ;
- 100% уникальность всех текстовых материалов;
- гибкие цены;
- без предоплаты: оплата производится только после окончательного согласования выполненной работы с заказчиком.
Компании – заказчики копирайтинговых услуг:
- тематический портал, посвященный малому бизнесу (small-business.web-3.ru);
- компания «RusPanamaInvest»: инвестиции, недвижимость, эмиграция в Панаму;
- полиграфическая фирма «Терра Партнер»;
- международная группа казино «Fortune Lounge»;
- маркетинговое агентство «FDFgroup»;
- бюро переводов «Мультилингвист»;
- автомобильный портал (kia.web-3.ru);
- интернет – издание об IT (itnewsonly.com);
- сайт продажи дипломов (onlinediplom.ru);
- бухгалтерская фирма «Баланс Фор»;
- копирайтинговое агентство «Контентру» и другие.
Примеры выполненных работ:
http://www.ruspanamainvest.ru/vtoroy_pasport_i_multiviza.html
http://small-business.web-3.ru/basics/consulting/
http://www.vegasonline.ru/ru/games/poker.aspx
http://vegasonline.ru/ru/lasvegas/city.aspx
http://vegasonline.ru/ru/games/roulette.aspx
http://www.swrgame.info/best/99.html
http://apple-ria.ru/catliex/47.html
http://www.inkursy.ru/english.html
http://vegasonline.ru/ru/games/roulette.aspx
http://onlinediplom.ru/faq10.html
http://onlinediplom.ru/faq9.html
http://www.ocenca.ru/images/stat/55.html http://itnewsonly.com/index.php?option=com_content&id=144&task=view&Itemid=1
http://softru.ru/interesting/77.html
http://www.inkursy.ru/japon.html
Рекомендации:
Осипов Георгий, руководитель проектов, международная группа казино «Fortune Lounge», [email protected].
Гнедков Сергей, директор, маркетинговое агентство «FDFgroup», [email protected].
Моя страсть к писательской деятельности превратилась в огромную любовь, и теперь я не могу представить без нее жизни. Мои тексты находят отклик в душе читателей и обладают способностью убеждать.
Я с удовольствием буду сотрудничать с Вами и сделаю все возможное, чтобы поднять ваш бизнес на новый уровень!
С глубоким уважением, Леухина Ольга Евгеньевна!
Контакты:
Электронная почта: [email protected]
Скайп: olga-copywriter
Icq: 571-608-139