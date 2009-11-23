Olga-copywriter

Профессиональный копирайтер - пишу статьи на любые темы

ПОРТФОЛИО

Полное имя: Леухина Ольга Евгеньевна

Место проживания: Москва

Семейное положение: замужем

Образование: высшее, бакалавр психологии

Знание иностранных языков: английский язык.

Виды выполняемых услуг:

- копирайтинг, рерайтинг, SEO-копирайтинг;

- написание рекламных статей, коммерческих предложений, пресс-релизов, эксклюзивных поздравлений;

- наполнение сайтов уникальным контентом;

- редактирование, литературная обработка текстов, перевод с английского языка и адаптация;

- создание рекламных слоганов, девизов, ярких заголовков;

- нейминг;

- разработка тренинговых программ и семинаров.

Мои преимущества:

- опыт написания интересного, убедительного контента и ярких, запоминающихся заголовков;

- владение различными техниками и стилями написания статей;

- использование знаний психологии целевой аудитории и методов эффективного воздействия на сознание и подсознание человека;

- оперативность и качество выполняемых работ;

- 100% уникальность всех текстовых материалов;

- гибкие цены;

- без предоплаты: оплата производится только после окончательного согласования выполненной работы с заказчиком.

Компании – заказчики копирайтинговых услуг:

- тематический портал, посвященный малому бизнесу (small-business.web-3.ru);

- компания «RusPanamaInvest»: инвестиции, недвижимость, эмиграция в Панаму;

- полиграфическая фирма «Терра Партнер»;

- международная группа казино «Fortune Lounge»;

- маркетинговое агентство «FDFgroup»;

- бюро переводов «Мультилингвист»;

- автомобильный портал (kia.web-3.ru);

- интернет – издание об IT (itnewsonly.com);

- сайт продажи дипломов (onlinediplom.ru);

- бухгалтерская фирма «Баланс Фор»;

- копирайтинговое агентство «Контентру» и другие.

Примеры выполненных работ:

http://www.ruspanamainvest.ru/vtoroy_pasport_i_multiviza.html

http://small-business.web-3.ru/basics/consulting/

http://vegasonline.ru

http://www.vegasonline.ru/ru/games/poker.aspx

http://vegasonline.ru/ru/lasvegas/city.aspx

http://vegasonline.ru/ru/games/roulette.aspx

http://www.swrgame.info/best/99.html

http://apple-ria.ru/catliex/47.html

http://www.inkursy.ru/english.html

http://kia.web-3.ru/books/

http://vegasonline.ru/ru/games/roulette.aspx

http://onlinediplom.ru/faq10.html

http://onlinediplom.ru/faq9.html

http://www.ocenca.ru/images/stat/55.html http://itnewsonly.com/index.php?option=com_content&id=144&task=view&Itemid=1

http://softru.ru/interesting/77.html

http://www.inkursy.ru/japon.html

Рекомендации:

Осипов Георгий, руководитель проектов, международная группа казино «Fortune Lounge», [email protected].

Гнедков Сергей, директор, маркетинговое агентство «FDFgroup», [email protected].

Моя страсть к писательской деятельности превратилась в огромную любовь, и теперь я не могу представить без нее жизни. Мои тексты находят отклик в душе читателей и обладают способностью убеждать.

Я с удовольствием буду сотрудничать с Вами и сделаю все возможное, чтобы поднять ваш бизнес на новый уровень!

С глубоким уважением, Леухина Ольга Евгеньевна!

Контакты:

Электронная почта: [email protected]

Скайп: olga-copywriter

Icq: 571-608-139