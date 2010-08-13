Маркетолог

• Разработка стратегий продвижения (от позиционирования продукта до годичных календарных планов конкретных мероприятий), систем управления брендом, комплексных рекламных кампаний (TTL)

• Анализ, коррекция корпоративной культуры, внедрение изменений, организационное консультирование (исследование коммуникативных связей, психологического климата, эффективности корпоративного PR, динамики изменений в организации)

• Аудит маркетинга на предприятии, диагностика и оптимизация оргструктуры службы маркетинга, разработка и внедрение системы маркетинговых коммуникаций в компании

• Коррекция и внедрение корпоративных стандартов (в том числе стандартов продаж), проектирование и реализация стратегии развития и изменений в компании

• Антикризисное управление проектами

• Полный комплекс маркетинговых исследований (качественные и количественные)