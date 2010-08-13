• Разработка стратегий продвижения (от позиционирования продукта до годичных календарных планов конкретных мероприятий), систем управления брендом, комплексных рекламных кампаний (TTL)
• Анализ, коррекция корпоративной культуры, внедрение изменений, организационное консультирование (исследование коммуникативных связей, психологического климата, эффективности корпоративного PR, динамики изменений в организации)
• Аудит маркетинга на предприятии, диагностика и оптимизация оргструктуры службы маркетинга, разработка и внедрение системы маркетинговых коммуникаций в компании
• Коррекция и внедрение корпоративных стандартов (в том числе стандартов продаж), проектирование и реализация стратегии развития и изменений в компании
• Антикризисное управление проектами
• Полный комплекс маркетинговых исследований (качественные и количественные)
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