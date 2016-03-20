Приверженец здорового образа жизни, Вегетарианка 6 лет, имею опыт сыроедения.

Имею багаж знаний на темы - очищение организма,голодание, живое питание. Есть опыт сухого голодания 7 суток.

Успешно вожу автомобиль в течении 3 лет.

Люблю путешествовать, посетила Вьетнам, Китай, Тайланд, ОАЭ. Знаю многое об этих странах. В России Крым.

Владею знаниями об успешном грудном вскармливании и естественных родах.

Имею высшее образование по специальности«Экономика и управление на предприятии»

Опыт работы в банковской системе 6 лет, знаю потребительское, ипотечное кредитование, есть опыт работы с просроченной

задолженностью, с бюро кредитных историй

Коммуникабельна, пунктуальна, любознательна,исполнительна, честна и оперативна.

Люблю животных, всегда стараюсь помочь несчастным крохам на улице, большой опыт взятия на передержку кошек, котов и котят,

лечения их, кроме этого трижды принимала роды у различных кошек.