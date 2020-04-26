Аналитика, финансы, экономика

Обработка массивов данных, с целью построения платежных календарей, графиков выпуска/реализации продукции, отслеживание динамики роста и развития.Прогнозирование, расчет, систематизация денежных потоков корпорации (наличные, безналичные и внутригрупповые обороты), а также согласование, анализ, контроль расходования денежных средств по основным статьям. Ежедневная проверка корректности отражения в учете безналичных и наличных операций по всем предприятиям и обособленным подразделениям корпорации. Сверка оборотов счетов. Проверка правильности отражения кредитов, курсовых разниц. Сверка общих оборотов за месяц, полугодие, год, устранение ошибок и несоответствий. Подготовка ежемесячных отчетов по кредитам, начисление и сверка процентов по кредитным и факторинговым договорам.Расчет и анализ себестоимости производимой продукции, составление паспортов сделок, оценка рентабельности отдельно взятого проекта, а также всех направлений деятельности в целом.