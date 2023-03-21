Здравствуйте!
Занимаюсь ручным размещением ссылок на форумах, профилях, блогах. Опыт работы в крауд-маркетинге более 5 лет. Большая наработанная база форумов, блогов стран СНГ и под бурж.
По бурж работаю с тематикой казино и букмекерские конторы. Есть большая база под эту тематику.
Отчет о проделанной работе предоставляю в google таблицах. Все посты написаны вручную, текст уникальный.
К каждому заказчику индивидуальный подход.
Гарантия на ссылки - 3 месяца.
Качество и соблюдение сроков гарантирую.
Также занимаюсь размещением отзывов для стран СНГ.
Написание Seo статей на русском и английском языках.
Могу выслать примеры работ.