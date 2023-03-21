OlgaBurd

Ольга Бурдюк OlgaBurd

 
33 годаУкраина/Киев
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад

Здравствуйте! 


Занимаюсь ручным размещением ссылок на форумах, профилях, блогах. Опыт работы в крауд-маркетинге более 5 лет. Большая наработанная база форумов, блогов стран СНГ и под бурж. 


По бурж работаю с тематикой казино и букмекерские конторы. Есть большая база под эту тематику.


Отчет о проделанной работе предоставляю в google таблицах. Все посты написаны вручную, текст уникальный.


К каждому заказчику индивидуальный подход. 

Гарантия на ссылки - 3 месяца. 

Качество и соблюдение сроков гарантирую.


Также занимаюсь размещением отзывов для стран СНГ.

Написание Seo статей на русском и английском языках.


Могу выслать примеры работ.